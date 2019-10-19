Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS
Son Dakika Güncel Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS

43 dakika önce

Sivas'ta otomobille çarpıştıktan sonra devrilen halk otobüsündeki 1 yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Sivas'ta otomobille çarpıştıktan sonra devrilen halk otobüsündeki 1 yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Mustafa Başpınar (56) yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, Eğri Körü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü boş araziye devrildi. Otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu (22) olay yerinde hayatını kaybetti, otobüs şoförü Başpınar yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Duruduygu'nun cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan ve olay yerinden kaçan 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı, otobüsün araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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