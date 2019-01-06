Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

41 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K. idaresindeki 10 AAN 03 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Olgun K. yönetimindeki 41 J 4213 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Murat K. ve ismi öğrenilemeyen eşi ve yaşları 18'den küçük olan iki çocuk yaralanırken halk otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, halk otobüsü sürücüsü Olgun K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti

Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:23:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]