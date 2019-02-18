Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı; Sürücü Yaralandı, Babası Öldü

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir B., yaralanırken, yanındaki babası Yılmaz B. (81) yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Altıeylül ilçesi Vasıfçınar Caddesi'nde meydana geldi. Kadir B.'nin kullandığı 10 FR 464 plakalı otomobil, Eski Doğumevi kavşağında, Mustafa Y. yönetimindeki 10 BF 624 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kadir B.'nin yaralandığı kazayı otobüs şoförü Mustafa Y., hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, sürücünün otomobildeki babası Yılmaz B. ise hayatını kaybetti. Yaralı Kadir B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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