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Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı

16.02.2022 12:26
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de sık sık kazaların meydana geldiği Otogar Kavşağı'nda bu kez halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan bir tanker çarpıştı.

Kocaeli'de sık sık kazaların meydana geldiği Otogar Kavşağı'nda bu kez halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan bir tanker çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesinde bulunan Seymen Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K idaresindeki 41 R 3422 plakalı Körfez otobüsü ile M.A idaresindeki 41 AIP 582 plakalı Mercedes marka tehlikeli madde taşıyan tır kavşak üzerinde çarpıştı. Kazada, otobüsün şoförü T.K. ile otobüste yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken şoför T.K., Seka Devlet Hastanesi'ne yolcu M.A. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı

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Halk Otobüsü, Kocaeli, Tanker, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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