Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Halk Otobüsü Kaza Yaptı

47 dakika önce

Fatih Beyazıt'ta bir halk otobüsü yaya yoluna girdi.

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Fatih Beyazıt'ta bir halk otobüsü yaya yoluna girdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Fatih Beyazıt, Güncel
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