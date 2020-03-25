Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi - Son Dakika

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Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi
6 saat önce
Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı.
Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi
İSTANBUL - Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:22 Kaynak: İHA
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