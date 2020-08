Halk otobüsü motosiklete çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Halk otobüsü motosiklete çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt E-5 yanyolda bir aracın yola savurduğu motosikletliyi ezmemek için için yoğun çaba gösteren halk otobüsü, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Yaşanan kaza anı otobüsün araç içi kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Olay, Esenyurt E-5 yanyol üzerinde 16.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 MM 6200 plakalı yabancı uyruklu kadın sürücü ara yoldan yan yola aniden çıktı. Bu sırada seyir halinde olan 27 C 6209 plakalı motosikletlilere çarptı. Seyir halindeki halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede ise motosiklet sürücüsü aracın altında kalmasın diye aniden manevra yaparak otobüsle refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi. Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve araç içinde bulunan 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza anını ise halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede anlatarak, " Bir motosikletliye vurdu bende motosikletliye vurmamak için aracımı kaldırıma çıkardım. Kamera kayıtlarında var bir can mevzu bahisti. Biz de yaralı yol çok şükür" dedi.

Kaza anı araç kamerasında

Yaşanan kaza anı ise otobüs içindeki kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde yan yoldan çıkan hususi aracın aniden yola çıkarak motosiklete çarpması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise halk otobüsü sürücüsünün ani manevra ile refüje çıkıp aydınlatma direğini devrilmesi görülüyor.