Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Halk Otobüsü Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

2 saat önce

İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi.

İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs, sürüklediği araçlarla birlikte ana yola indi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt - Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi'ne indi. Beyazıt Meydanı'nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

(Serdal Altıntepe - Emrah Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Beyazıt Meydanı, Güncel
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