Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nde, yaşanan kazalar nedeniyle halk arasında 'ölüm yolu' olarak anılan Kandıra yolunda halk otobüsü otomobile çarptı.

Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nde, yaşanan kazalar nedeniyle halk arasında 'ölüm yolu' olarak anılan Kandıra yolunda halk otobüsü otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kandıra'dan İzmi istikametine gelen Emrah Bayrak idaresindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden yola çıkan Erdoğan Keskin yönetimindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak, 50 metre uzağa savruldu. Otomobil de takla atarak, yolun karşısındaki bariyere çarptı. Otobüs ise çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre ileride durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin ile beraberindeki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar'ı sıkıştıkları otomobilden kurtardı.  İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Erdoğan Keskin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
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Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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