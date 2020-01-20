Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu - Son Dakika
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Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

6 saat önce

DÜZCE'de, halk otobüsü iddiaya göre hatalı dönüş yapan otomobile çarptı.

Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu, System.String[]

DÜZCE'de, halk otobüsü iddiaya göre hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otobüsteki yolcular yere savrulurken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağdaki sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsteki yolculardan bazıları yere savrulurken, bazı yolcular da başlarını önlerindeki koltuklara çarptı. Yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu. İhbar üzerine kaz yerine sağlık ekipler sevk edilirken, bazı yolcular hatalı dönüş yapan kadın sürücüye tepki gösterdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
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