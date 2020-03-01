Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı - Son Dakika

Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı

6 saat önce

İZMİT'te, halk otobüsü sahibi Fethi T. (55) evinin terasında kendini atkı ile asarak intihar etti.

Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı, System.String[]

İZMİT'te, halk otobüsü sahibi Fethi T. (55) evinin terasında kendini atkı ile asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Fatih Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fethi T. evinin teras katında, atkı ile kendini astı. Terasa çıkan yakınları, Fethi T.'yi asılı buldu. Fethi T.'yi bulunduğu yerden indiren yakınları, hemen 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fethi T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halk otobüsü sahibi Fethi T.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.


Fatih Mahallesi, Kuruçeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]