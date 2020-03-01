Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı - Son Dakika

İZMİT'te, halk otobüsü sahibi Fethi T. (55) evinin terasında kendini atkı ile asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Fatih Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fethi T. evinin teras katında, atkı ile kendini astı. Terasa çıkan yakınları, Fethi T.'yi asılı buldu. Fethi T.'yi bulunduğu yerden indiren yakınları, hemen 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fethi T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halk otobüsü sahibi Fethi T.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.