Halk otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika

Halk otobüsü şarampole devrildi

6 saat önce

Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi.

Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde devrildi. Olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.

(İHA)

Halk otobüsü şarampole devrildi

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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