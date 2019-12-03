Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak Türk Kızılayının düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı.

Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak Türk Kızılayının düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Kızılayının ' Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul; Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var' sloganı ile düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. Büyükşehir Ulaşım AŞ'nin Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında destek verdiği kampanya Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinde gerçekleşti. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren Büyükşehir Ulaşım A.Ş. personeli büyük takdir topladı. Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan, Türk Kızılayı'nın kampanyasına 3. kez destek verdiklerini açıklayarak, duyarlı davranışlarından dolayı kampanyaya katılan tüm personele teşekkür etti.


Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de çalışan başarılı personel için ödül töreni düzenlendi. Gerek otobüslerde sürücü olarak çalışan gerekse şirket içinde başarılı performanslarıyla dikkat çeken personele ödülleri Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan tarafından verildi. Çalışanlara teşekkür eden Özkan, Büyükşehir Ulaşım AŞ. Ailesi olarak Denizli halkına güler yüzle hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı
Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]