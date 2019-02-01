Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi

Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce halk otobüsü ve Ulaşım A.Ş. şoförlerine trafik eğitim semineri düzenlendi.

Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce halk otobüsü ve Ulaşım A.Ş. şoförlerine trafik eğitim semineri düzenlendi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletmesi'nde gerçekleştirilen eğitim faaliyetine otobüs şoförlerinin yanı sıra Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletmesi Müdürü Ali Eryılmaz ve Kayseri Otobüsçüler Esnafı Oda Başkanı Ahmet Erkan da katıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ve beraberindeki trafik memurlarının vermiş olduğu eğitim seminerinde otobüs şoförlerine; şehir içi trafikte uyulması gereken kurallar ve trafik mevzuatı kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

Bu kapsamda otobüs şoförlerine; hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar ve toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar detaylı şekilde anlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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