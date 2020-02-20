Halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi

14 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsü şoförü, dün ayrı seferlerde baygınlık geçiren iki yolcuyu hastaneye götürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsü şoförü, dün ayrı seferlerde baygınlık geçiren iki yolcuyu hastaneye götürdü.

Dinek Mahallesi-Mahmutlar Mahallesi hattında çalışan Mehmet Atilla Kara'nın kullandığı 07 HTR 96 plakalı halk otobüsündeki yolculardan biri baygınlık geçirdi.

Bunun üzerine yolcular, rahatsızlanan adama müdahale etmeye çalıştı. Sürücü Kara, güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Birkaç saat sonra tekrar sefere çıkan Kara, aracında rahatsızlanan başka bir yolcuyu da bu sefer özel hastaneye yetiştirdi.

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.

Her zaman insanlara faydalı olmak için çaba gösterdiğini aktaran Kara, sağlığını düşündüğü yolcuları hiç düşünmeden hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

Halk otobüsü şoförü ayrı seferlerde bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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