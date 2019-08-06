Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

2 saat önce

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, System.String[]


SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi meydana geldi. Aydoğan- Fatih Mahallesi seferini yapan Mustafa Karasoy yönetimindeki 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde seyahat eden bir erkek yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcular, şoför Karasoy'u uyardı. Mustafa Karasoy, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevlilerin yönlendirdiği Karasoy, güzergahını değiştirip, hastayı özel bir hastaneye götürdü. Yolcuya ilk müdahaleyi de aracı takip ederek hastane yakınlarına gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. İsmi öğrenilemeyen yolcu, hastanede tedaviye alındı.
O anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

- Sivas
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]