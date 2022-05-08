Halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Alanyurt-İnegöl yolunda halk otobüsüne binen Meral Y. (38), aniden fenalaştı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Niyazi Ateş, güzergahını değiştirerek yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan Meral Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medyadan, otobüs şoförünü tebrik ederek, "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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