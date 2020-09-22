Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3) - Son Dakika

ŞOFÖR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa'da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı Savaş B.'ye (30) bıçakla saldırdığı olayla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İzzet Ç.'nin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yolcu Savaş B.'nin şoför İzzet Ç.'ye bıçakla saldırı teşebbüsü sonrasında çıkan arbedede yolcu Savaş B. bıçakla yaralanmış ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar otobüs şoförü İzzet Ç. kendini korumaya çalışmış olsa da şiddetin hiçbir türlüsü, hele ki bıçakla saldırı tarafımızdan asla kabul edilemez. Konu ile ilgili olarak bahsi geçen 17-D numaralı hattın şoförü İzzet Ç. ile ilgili olarak uzaklaştırma ve idari soruşturma BURULAŞ tarafından başlatılmıştır. Olayın görüntüleri ile beraber kamuoyunun bilgilerine sunarız."Muammer İRTEM/BURSA,