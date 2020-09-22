Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3) - Son Dakika

Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3)

ŞOFÖR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIBursa'da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı Savaş B.'ye (30) bıçakla saldırdığı olayla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3), System.String[]

ŞOFÖR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa'da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı Savaş B.'ye (30) bıçakla saldırdığı olayla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İzzet Ç.'nin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yolcu Savaş B.'nin şoför İzzet Ç.'ye bıçakla saldırı teşebbüsü sonrasında çıkan arbedede yolcu Savaş B. bıçakla yaralanmış ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar otobüs şoförü İzzet Ç. kendini korumaya çalışmış olsa da şiddetin hiçbir türlüsü, hele ki bıçakla saldırı tarafımızdan asla kabul edilemez. Konu ile ilgili olarak bahsi geçen 17-D numaralı hattın şoförü İzzet Ç. ile ilgili olarak uzaklaştırma ve idari soruşturma BURULAŞ tarafından başlatılmıştır. Olayın görüntüleri ile beraber kamuoyunun bilgilerine sunarız."Muammer İRTEM/BURSA,


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Bursa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya, metrelerce sürüklendi Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı         
00:11
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 00:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei