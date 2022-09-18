HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, RAHATSIZLANAN YOLCUSUNU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü İzzet Demir, araçta fenalaşan Safiye Y.'yi (50) hastaneye yetiştirdi. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alanyurt Mahallesi'nden İnegöl ilçe merkezine yolcu taşıyan İzzet Demir yönetimindeki 16 M 06067 plakalı özel halk otobüsündeki yolculardan Safiye Y. aniden rahatsızlanıp oturduğu koltuktan düştü. Dikiz aynasından durumu fark eden Demir, hastaneye gitmek üzere güzergahını değiştirdi. O sırada otobüsteki diğer yolcular da Safiye Y.'ye müdahale etti. Sürücü Demir, korna çalıp farlarını yakarak İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine ulaştı. Safiye Y. burada sedyeye alınarak içeri taşındı. Tedaviye alınan Safiye Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü İzzet Demir, "Kadın bayıldı. Acile yetiştirmem gerekiyordu. Görevimizi yaptık" dedi.

Bu arada Demir'in rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı. (DHA)