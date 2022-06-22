Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

22.06.2022 18:19
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Sebahattin Berberoğlu, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak, hastaneye ulaştırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Sebahattin Berberoğlu, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak, hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl-Mesudiye Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Necmettin Turan (75), tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı. Turan'ın baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Sebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan turan tedaviye alındı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde otobüsün arkasındaki koltukta oturan Necmettin Turan'ın fenalaştığı, diğer yolcuların da ona müdahale ettiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren adamı, düşmekten yolcuların kurtardığı görüldü.


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Kaynak: DHA

Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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