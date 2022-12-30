HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUNDAN DİZİ İZLEDİ

İzmit'te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. ( DHA )

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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