HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUNDAN DİZİ İZLEDİ - Son Dakika
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HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUNDAN DİZİ İZLEDİ

30.12.2022 11:44

İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi.

İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İzmit'te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. (DHA)

Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUNDAN DİZİ İZLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONUNDAN DİZİ İZLEDİ - Son Dakika
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