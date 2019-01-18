Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü Şoföründen Büyük Fedakarlık

Halk Otobüsü Şoföründen Büyük Fedakarlık

1 saat önce

Afyonkarahisar'da bir halk otobüsü şoförü, annesi ile birlikte hastaneye gitmek için bindiği aracında aniden fenalaşan çocuğu hattından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Halk Otobüsü Şoföründen Büyük Fedakarlık, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir halk otobüsü şoförü, annesi ile birlikte hastaneye gitmek için bindiği aracında aniden fenalaşan çocuğu hattından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya'nın kullandığı halk otobüsüne, dün akşam saat: 20.44 sıralarında Uydukent-Express hattında seferini gerçekleştirdiği esnada anne ve hasta çocuğu bindi.

Sürücü Halis Karakaya, aracına binen küçük çocuğun rahatsızlandığını fark etti. Yolcuların rahatsızlanan çocuğa ve yanındaki annesine yardımları araç içinde bulunan güvenlik kameralara yansıdı. Yolcular anne ve bebeğine müdahale ederken, otobüs şoförü de hiç düşünmeden güzergahından çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Afyon Devlet Hastanesi'ndeki Çocuk Acil Bölümüne yetiştirdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Anne, Afyon, Güncel
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