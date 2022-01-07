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Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler - Son Dakika

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler

07.01.2022 16:05

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler Tek şeritli caddede otomobilini park eden sürücü, araçtan aşağı inerken kapıya çarpan otobüsün şoförünü tekme ve yumruklarla darp etti Hastanelik olan otobüs şoförü, saldırgan iki kişiden şikayetçi oldu Halk otobüsü şoförü...

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler

Tek şeritli caddede otomobilini park eden sürücü, araçtan aşağı inerken kapıya çarpan otobüsün şoförünü tekme ve yumruklarla darp etti

Hastanelik olan otobüs şoförü, saldırgan iki kişiden şikayetçi oldu

Halk otobüsü şoförü Halil İbrahim Özen: " İki tane kendini silmez yüzünden rezil rüsva oldum"

" Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın "

ANTALYA - Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası, otomobil sürücüsü ile yanındaki saldırgan halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti, ardından olay yerinden ayrıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şoför, "Sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim" dedi. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, tek şeritli caddede 07 EOT 64 plakalı otomobilini park edip kapıyı açtığı sırada, Halil İbrahim Özen'in kullandığı 07 AU 0359 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk otobüsü, otomobilin kapısına çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası otobüs şoförü Özen, aşağı inip kaza yerini cep telefonuyla fotoğrafladı. Bu sırada her iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi bir anda Özen'e saldırdı. Özen'in yere yatıran şahıslar, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle şahıslar şoförü bırakıp olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Kol, el ve bacaklarından yaralanan Özen, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından Bahçelievler Karakolu'na giderek, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

"Anlam veremedim"

Olayı anlatan Halil İbrahim Özen, "Park halindeyken kapıyı açınca aracım hasar gördü. Aşağı inip aracımdaki hasarı telefonla çekmek istedim. O esnada iki kişi üzerime atlayıp darp etmeye başladı. Ardından küfür ve tehdit edip kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptıklarına anlam veremedim. Şahısları tanımam etmem" dedi.

"Evden 'bismillah' diye çıkıyoruz, dönüşümüzdeki halimize bakın"

Saldırganlar şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Özen, "Evden sabah 'Bismillah' deyip çıkıyoruz, akşam eve dönüş halimize bakın. Antalya halkının en sevdiklerini taşıyoruz. Gördüğünüz vaziyete bakın; Ellerim, ayaklarım parçalanmış vaziyette. Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim. İki tane zibidi yüzünden rezil rüsva oldum. Eve gidince oğlum, 'babacım bu halin ne?' diyecek. Yağmurda, çamurda halkımıza hizmet ettik, karşılığı 2 parmağım, dirseklerim, dizlerim ezik" diye konuştu.

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler
Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler
Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler

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İbrahim Özen, Halk Otobüsü, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler - Son Dakika
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