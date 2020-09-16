Halk otobüsü şoförünün ikazlarını dinlemeyen gence, kadın özel güvenlik görevlisinin tek sözü yetti - Son Dakika

Halk otobüsü şoförünün ikazlarını dinlemeyen gence, kadın özel güvenlik görevlisinin tek sözü yetti

Otobüse bisikletiyle birlikte girmeye çalışan genç ile otobüs şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı

Şoförün ikazlarına aldırış etmeyen genç, otobüs içerisindeki özel güvenlik görevlisinin ikazıyla otobüsten hemen indi

ANTALYA - Antalya'da bisikletiyle birlikte halk otobüsüne binmek isteyen genç yolcu, içeri alınmayınca şoför ile tartışmaya girdi. Şoförle uzun süre münakaşaya girip otobüsten inmek istemeyen genç, kadın özel güvenlik görevlisinin ikazı sonucu otobüsten inmeye ikna oldu.

Olay dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, durakta bekleyen 20'li yaşlardaki bir genç, halk otobüsüne bisikletiyle birlikte binmeye çalıştı. Otobüsün kapısından içeriye bisikletini sokan genci, otobüs şoförü bisikletiyle alamayacağını belirterek inmesini söyledi. Otobüs içerisinde maskesini düzgün takmadığı gözlenen genç ile şoför arasında bu yüzden sözlü tartışma çıktı. Gencin bisikleti içeriye doğru ittirmesi ve şoförün ikazlarına aldırış etmemesi üzerine, bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan kadın bir özel güvenlik görevlisi devreye girdi. Güvenlik personeli, bisikleti tutarak genci dışarı çıkması yönünde uyardı. Bunun üzerine genç bisikletiyle birlikte aşağıya indi.

Yaşanan bu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.