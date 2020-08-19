Halk otobüsü sürücüsü yavru köpekleri ezilmekten böyle kurtardı - Son Dakika

Halk otobüsü sürücüsü yavru köpekleri ezilmekten böyle kurtardı

Kahraman sürücünün köpekleri kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 Karayolu'da seyir halinde ilerleyen otobüsün sürücüsü, yol ortasında otobüsünü durdurarak yola giren 2 yavru köpeği canını tehlikeye atarak ezilmekten kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 530 hat numaralı Gebze otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Sercan Aksu, yolda 2 yavru köpeğin olduğunu görünce aracını yavaşlatarak durdurdu. Otobüsten inerek diğer şeritteki otomobili durduran Aksu, yavru köpekleri kendi çabaları ile yol dışına çıkararak araç altında kalarak ölmekten kurtardı.

Kahraman sürücünün yavru köpekleri kurtarma anları ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yavru köpekleri yolda gören sürücü Aksu, otobüsü durdurarak aracından iniyor. Yavru köpekleri yol dışına çıkaran sürücü yoluna devam ediyor.