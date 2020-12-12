Halk otobüsü trafik kurallarını hiçe saydı - Son Dakika

Halk otobüsü trafik kurallarını hiçe saydı
12.12.2020 12:11
Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün kuralları hiçe sayma anı araç içi kamerasıyla görüntülendi.
Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün kuralları hiçe sayma anı araç içi kamerasıyla görüntülendi. Kırmızı ışıkta geçen belediye otobüsü kazaya davetiye çıkardı.
Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nden Cumhuriyet Bulvarı istikametine dönen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, dönüş esnasında trafik kurallarını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmadı. Olay anı Cumhuriyet Bulvarı istikametinde ilerleyen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Otobüsün önünden hızla geçtiğini gören otomobil şoförü, ani fren yaparak kazayı son anda engelledi. Otobüs şoförünün umursamaz tavırları ise tepki çekti. - ESKİŞEHİR
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