Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı
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Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı

19 dakika önce

Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı

Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SİVAS - Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Altuntabak Mahallesi Hamam durağında meydana geldi. E.Ç yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü sokak kesişiminde Ö.G idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu. Kazada Ö.G, A.Y, M.Y ve F.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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