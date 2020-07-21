Halk otobüsü yaşlı adamın kullandığı akülü araç ile çarpıştı 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Halk otobüsü yaşlı adamın kullandığı akülü araç ile çarpıştı 1 kişi ağır yaralandı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, şehir içinde yolcularını alıp yoluna devam ettiği sırada yaşlı adamın kullandığı akülü araç ile çarpıştı. Kazada yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Düzce'de kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A., idaresindeki 81 FS 026 plakalı Mercedes marka körüklü otobüs, Gazhane Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağından yolcu almasının ardından seferine devam etmek istediği sırada K.A. idaresindeki akülü engelli arabası ile çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaranan yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 89 yaşındaki K.A. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Bu esnada otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar Düzce Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni bir otobüs ile yolcuklarına devam etti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.