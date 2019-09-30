Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü - Kaza anı güvenlik kamerasında
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Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü - Kaza anı güvenlik kamerasında

40 dakika önce

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. (5)

Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü - Kaza anı güvenlik kamerasında

Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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