Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü - Kaza anı güvenlik kamerasında
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Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. (5)
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