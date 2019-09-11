Halk otobüsünde bayılan kadını şoför hastaneye götürdü
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SİVAS'ta halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, otobüs şoförü tarafından güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:51 Kaynak: DHA
SİVAS'ta halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, otobüs şoförü tarafından güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. Bayılan kadına yardım eden yaşlı bir kişi ise, hastanın başında dua ederek bekledi. Sivas
'ta dün Ticaret Lisesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan 58 H 0133 plakalı otobüste bir kadın yolcu baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular, otobüs şoförü Mehmet Torun
'u uyardı. Torun, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesi
ek binasına götürdü. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde otobüse binen kadının aniden yere düşmesi yer alırken, diğer yolcuların baygın kadına müdahale ettiği sırada yaşlı bir adamın ise dua ettiği görülüyor. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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