Halk otobüsünde can pazarı: 7 yaralı - Son Dakika

Halk otobüsünde can pazarı: 7 yaralı

İki Halk Otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki halk otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T idaresindeki 27 H 0170 plakalı Özel Halk Otobüsü, H.Y. idaresindeki 27 ACJ 82 şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu aldığı esnada arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle, aralarında araç sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza esnasında, Özel Halk Otobüsünde bulunan yolculardan, Mehmet Kürşat Çakallı, araca bindiği ilk andan itibaren sürücünün aracı yavaş ama dikkatsizce kullandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.