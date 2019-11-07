Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi
Son Dakika Güncel Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi

Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi

7 saat önce

Manisa'da özel halk otobüsünde bulunan 81 yaşındaki Cemile Eyüpoğlu'na ait içinde 3 bin 200 lira bulunan cüzdan, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi, System.String[]

Manisa'da özel halk otobüsünde bulunan 81 yaşındaki Cemile Eyüpoğlu'na ait içinde 3 bin 200 lira bulunan cüzdan, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı otobüste yolcular tarafından bulunan cüzdan, şoföre verildi.

Şoför Mehmet Selim Çiftçi de cüzdan içinde Cemile Eyüpoğlu'na ait kimlik, banka kartları ve 3 bin 200 lira para olduğu gördü.

Durumu kooperatif yetkililerine bildiren Çiftçi, cüzdanı kooperatife teslim etti. Sahibine ulaşılan cüzdan, otobüs şoförü tarafından Cemile Eyüpoğlu'na verildi.

Cüzdanını alan Eyüpoğlu, yıllardır zor günleri için biriktirdiği parayı kaybettiği için çok üzüldüğünü ancak iyi niyetli insanlarla karşılaşıp cüzdanına ve parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Şoför Mehmet Selim Çiftçi de daha önce de otobüsünde değerli eşyaların unutulduğunu ancak hepsini sahiplerine ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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