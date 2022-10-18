Halk otobüsünde fenalık geçiren genç kadının imdadına şoför yetişti - Son Dakika
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Halk otobüsünde fenalık geçiren genç kadının imdadına şoför yetişti

18.10.2022 10:38

Halk otobüsünde fenalık geçiren genç kadının imdadına şoför yetişti Direksiyonunu kırıp hastane aciline 4 dakikada giren şoför, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Halk Otobüsü Şoförü Nihat Güleç: "İnsanlık görevimi yerine getirmenin...

Halk otobüsünde fenalık geçiren genç kadının imdadına şoför yetişti

Direksiyonunu kırıp hastane aciline 4 dakikada giren şoför, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Halk Otobüsü Şoförü Nihat Güleç: "İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

ANTALYA - Antalya'da daha önce halk otobüsünde unutulan turist çocuğunu ailesine kavuşturan şoför, bu sefer yine otobüs içerisinde fenalaşan genç bir kadını, 4 dakika içerisinde ambulans gibi hastane aciline yetiştirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, halk otobüsü şoförü Nihat Güleç, "İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı toplu taşıma otobüsünde, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın yolcu saat 13.47 sıralarında fenalık geçirdi. Otobüstekiler, kadının baygınlık geçirdiğini söyleyerek durumu otobüsün şoförü Güleç'e bildirdi. Güleç, hastaneye yolcuyu yetiştirebilmek için direksiyonunu kırıp tramvay yoluna oradan da karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Acil önünde bekleyen sağlık ekipler ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anıysa otobüs kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın yolcunun rahatsızlandığı ve bunu fark eden yolcuların şoförden yardım talep etmesi, bunun üzerine de Güleç'in aracını bir ambulans gibi hastaneye sürmesi yer aldı.

"İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Olayı anlatan şoför Nihat Güleç, "Hastaneyi geçtikten sonra araç içerisindeki vatandaşlar panikledi. Bir kadının rahatsızlandığını, kalp krizi geçirebileceğini söylediler. Acilen hastaneye dönmemi söyleyince, durakta yolcu vardı onları almayıp tramvay yoluna girdim, oradan da terse doğru bir şekilde döndüm. Korna çalarak ilerledim. Trafik baya yoğundu ancak korna çalıp dörtlüleri yakarak ambulans gibi vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. Ayakta duramıyordu ve kötüydü. İnşallah iyidir. İnsanlık görevimiz, herkesin başına gelebilir. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

1,5 ay önce otobüste unutulan turist çocuğu da ailesine teslim etmişti

Öte yandan, 26 Ağustos tarihinde ise 8 kişilik yabancı uyruklu aile Güleç'in sürdüğü otobüste çocuklarını unutmuştu. Durumun fark edilmesinin ardından Güleç ile unutulan turist çocuk arasında tebessüm ettiren selfie görüntüleri ortaya çıkmıştı. Güleç, çok geçmeden turist çocuğu ailesine teslim ederek mutlu olmalarını sağlamıştı.

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Kaynak: İHA

turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünde fenalık geçiren genç kadının imdadına şoför yetişti - Son Dakika

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