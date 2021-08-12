Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüsten para çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs park halindeyken içine giren kimliği belirsiz kişi, aracın ön kısmındaki kasadaki parayı çaldı. Bir süre sonra araca gelen şöför paranın kasada olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin şoför koltuğunda kimsenin olmamasını fırsat bilerek otobüse bindiği ve kasadaki kağıt paraları aldığı görülüyor.
Durumun bildirilmesi üszerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ANI KAMERADA - Son Dakika