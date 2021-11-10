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Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi

10.11.2021 21:14

Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi Antalya'da Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi Kaza anı güvenlik kamerasında Antalya'da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde...

Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

Kaza anı güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi. Anne ve baba ise yakınları tarafından güçlükle ayakta tutuldu. Ailenin 2 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen küçük Eren'in okulunda derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

Geriye sırt çantası ve resim defteri kaldı

Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Ailesi güçlükle ayakta durdu

Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan cenaze sabah saatlerinde aileye teslim alındı. Cenazeyi almaya baba Barış Arıcan, anne ve yakınları geldi. Baba ve anne yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Cenazenin öğle namazına müteakip Uluç Mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Diğer taraftan ailenin 2 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen küçük Eren'in okulunda derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi.

Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi
Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi
Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi
Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi

Halk Otobüsü, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk otobüsünde kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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