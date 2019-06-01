Halk otobüsünde kavga anı kameraya yansıdı
30 dakika önce
Adıyaman'da halk otobüsünde iki yolcu arasında yaşanan kavga kameraya yansıdı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:44 Kaynak: AA
'da halk otobüsünde iki yolcu arasında yaşanan kavga
kameraya yansıdı.
Adıyaman Belediyesi halk otobüsüne kart basmadan binen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.
Yolculardan biri oturduğu yerden kalkarak şoförle tartışan yolcuya yumruk attı.
Kavga otobüsteki diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.
O anlar halk otobüsünün kamerasınca da görüntülendi.
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