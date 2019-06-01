Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünde kavga anı kameraya yansıdı
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Halk otobüsünde kavga anı kameraya yansıdı

30 dakika önce

Adıyaman'da halk otobüsünde iki yolcu arasında yaşanan kavga kameraya yansıdı.

Halk otobüsünde kavga anı kameraya yansıdı, System.String[]
Adıyaman'da halk otobüsünde iki yolcu arasında yaşanan kavga kameraya yansıdı.
Adıyaman Belediyesi halk otobüsüne kart basmadan binen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.
Yolculardan biri oturduğu yerden kalkarak şoförle tartışan yolcuya yumruk attı.
Kavga otobüsteki diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.
O anlar halk otobüsünün kamerasınca da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:44 Kaynak: AA
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