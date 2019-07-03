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Halk otobüsünde korku dolu anlar

19 dakika önce

Halk otobüsünde korku dolu anlar Fren balataları yanan halk otobüsündeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Dumanları fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye ettiANTALYA - Antalya'da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.

Halk otobüsünde korku dolu anlar
Fren balataları yanan halk otobüsündeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Dumanları fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti
ANTALYA - Antalya'da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Lastiklere sıçrayan alevleri fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Varsak-Lara hattında hizmet veren 07 AY 0270 plakalı halk otobüsünün sol lastiğindeki fren balataları yanmaya başladı. Lastiklere bir anda sıçrayan alevler sonrası dumanların geldiğini fark eden otobüs şoförü Cengiz Kurt, durakta yolcuları tahliye ettikten sonra aracı bölgeden uzaklaştırıp
sağa çekti. Kurt'un ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Polis ekipleri de, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında yanan sol lastikte patlama meydana geldi. Yaralanın olmadığı yangın sonrası, yol trafiği tekrar açıldı.
"Yaralı yok çok şükür"
Olayı gören sürücülerden Hamza Ali Kuş, "Biz arkasındaydık. Otobüsten dumanlar çıkıyordu. Buraya kadar gelmiş, yolcular yoktu içeride Allah'tan. İtfaiye hemen müdahale etti. Yaralı yok çok şükür" dedi.
Halk otobüsünde korku dolu anlar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, 3. Sayfa
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