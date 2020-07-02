Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi

Denizli'de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Denizli'de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servisin önünde otobüsten sedye ile indirilen kadın, tedaviye alındı. Otobüsün hastaneye geldiği o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi.

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Denizli'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Turgut Kubur, İstiklal ile Karahasanlı arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki vatandaşlar, fenalaşan kadına yardımcı olurken, sürücü Kubur, 100 metre yakınındaki hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcu hastanenin önüne getirildiği sırada bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi. Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalarak, yardım istedi. Otobüsten indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


"Yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim"


Otobüs şoförü Turgut Kubur, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, "Saat 13.00'da Suluköprü'den hareket ederek, Devlet Hastanesi, Bayramyeri duraklarını geçerek Kazım Kaynak Lisesinin olduğu yerdeki kırmızı ışıklarda yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim. Hastane yakın mesafede olduğu için ben hastaneye gitme gereksinimi duydum. Normalde 112'yi arayarak ambulans çağırmam gerekiyor. Aracımı hastaneye acile yönelerek sağlık çalışanlarına haber vererek hastayı onlara teslim ettim. Tekrardan kaldığım yerden güzergahına devam ettim. Vatandaşların tepkisi, herkesten teşekkür aldım. Hepsi iyi niyetim için teşekkürlerini dile getirdiler" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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