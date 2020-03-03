Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi, System.String[]

ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önünde otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alındı. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kentte özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Servet Akkaya, Küçük Sanayi Sitesi ile Buharaevler arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki hemşire, astım hastası olduğu belirtilen kadına müdahalede bulunurken, sürücü Akkaya da hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi. Otobüsle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalıp, yardım istedi. Otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Servet Akkaya, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, "Otobüsün içinde yolcu olarak binen bir de hemşire varmış, o zaten müdahale etti. Ben de otobüsün kapı ve pencerelerini açıp havalandırdım. Hastaneye ben daha yakındım. Zaten yolcu nefes alamadığını söylüyordu. Bu insan sağlığı tabi, ne kadar erken götürürsek o kadar erken müdahale edilir, diye düşündüm ve hemen kadını otobüsümle hastaneye yetiştirdim" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Can Yaman'a kadın hayranından şaşırtan suçlama: Beni dövüp mekandan attırdı
Kenya, koronavirüs sonrası maske ihracatını yasakladı Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]