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Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar - Son Dakika

Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar

21.07.2021 15:30

Kahramanmaraş'ta Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, halk otobüsünde iki kişinin sözlü tacizi ve saldırısına uğradı. Şahısların otobüste alkol alıp sigara içtiğini iddia eden kardeşler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakılırken, kardeşler karara isyan etti. Şeyma Pak, tacizcinin eliyle ağzını kapatarak susturma çalıştığını anlatırken, Büşra Pak ise, ''Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin'' şeklinde tacize uğradığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı.

KIZ KARDEŞLERE SALDIRDILAR

Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı. İhbar üzerine gelen polisler, Adem A. ve Aydın A.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde kendi aralarında konuştuklarını ve kız kardeşlerin yanlış anlayıp kendilerine müdahale ettiklerini öne süren 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Şeyma Pak, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kardeşiyle birlikte otobüse bindikten sonra şüphelilerin laf atmaya başladığını, kardeşinin bir süre sonra tepki gösterdiğini anlatan Şeyma Pak, "Bunun üzerine iki kişi sanki kendileri tacize uğramış gibi bağırmaya başladı. Baktım anlayacak gibi değiller, kardeşimi alıp arka koltuğa geçtik. Ama biz arka koltuğa geçmememize rağmen hakarete devam edip küfretmeye başladılar. Bir süre sonra ben sesimi yükselttim. Şoför geldi, sakinleştirdi bizi ve sonra yerine geçip bana polisi arayacağını işaret etti. Polisi bekledik ve bu arada hiç susmadıkları için cep telefonu kamerasıyla kayıt aldım.

''AĞZIMI ELİYLE KAPATTI''

Bunu fark edince durakta inmeye başladılar, inerken ağzımı eliyle kapattı. O sırada otobüs şoförü ile yolcular müdahale etmek zorunda kaldı ve kapıyı da kapatıp çıkmasını engelledi. Orada bir arbede yaşandı ve şoför de zarar gördü. Bir süre sonra polisler geldi ve dışarı çıktığımız da beni tehdit de etti. Darp raporu alıp karakola gittik, ifadeyi verdikten sonra eve geldik" dedi.

İki kız kardeşin korku dolu anları! Otobüste alkol alan şahıslar, taciz edip saldırdı

''AĞZI BURNU ÇOK GÜZELMİŞ'' DİYEREK TACİZE DEVAM ETTİ

Büşra Pak ise iki şüphelinin otobüste alkol aldığını, sürekli cinsel içerikli şeyler konuştuğunu iddia ederek, şunları söyledi: "Aralarında böyle cinsel içerikli şeyler konuşuyorlar ve ben bundan rahatsız oldum. Bize söylediklerini fark etmedim, toplum içinde öyle konuşmamaları gerektiğini düşündüğüm için arkamı döndüm ve ters ters baktım susmalarını istediğim için. Sonrasında yine devam ettiler bu şekilde konuşmaya. Sonra yüzümü silmek için maskemi indirdim ve 'Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin' diyerek bana karşı konuşmaya başladı.

OTOBÜSTE ALKOL ALIP, SİGARA İÇTİLER

Arkamı dönüp 'Ne diyorsun?' dedim biraz sesimi yükselterek. Otobüste alkol kullanıyor ve sürekli çakmak sesleri geliyor sigarasını yakıp söndürüyor. Otobüsün içerisinde hem sigara içiyor hem alkol alıyor. Arkamı dönüp uyardım ve sanki ben onları rahatsız etmişim gibi bana bağırmaya başladı. Arkadaşı da aynı şekilde sesini bayağı bir yükseltti. Şoför uyardı ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sonrasında kapalıyız diye laf söylediler, argo konuştular" dedi.

SERBEST BIRAKILMALARINA KARDEŞLERDEN TEPKİ

Kendisini tutamayıp, ağladığını belirten Büşra Pak, "Ablam ne olur ne olmaz, belki olay çıkarırlar diye elimizde kayıt bulunması için video çekmeye başlamıştı. O süreçte de bizlere hakaretlerde bulunmaya başladı 'Bunlar insan değil, ben bunları insan edeceğim' gibi. Tehdit de etti ve ağzıma alamayacağım birçok şey söyledi. Ertesi gün serbest bırakıldıklarını duyduk ve en çok canımızı sıkan da bu oldu. Böyle insanların dışarıda rahat rahat dolaşmasını istemiyoruz ve bunlara katlanmak zorunda değiliz."

Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar

Kahramanmaraş, Arbede, Sigara, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar - Son Dakika


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