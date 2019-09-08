Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünde yangın - DÜZCE
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Halk otobüsünde yangın - DÜZCE

17 dakika önce

Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi seferini yapan Dursun Usoğlu yönetimindeki 81 DP 753 plakalı Düzce Belediyesine ait denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın otobüste hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi güzergahında aksayan trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Yolcular, başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:21 Kaynak: AA
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