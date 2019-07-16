Son Dakika Haberleri: Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
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Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

5 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen Günay Gönülaçar (18) hayatını kaybetti.

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen Günay Gönülaçar (18) hayatını kaybetti.
Kaza bugün öğle saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'ye gitmek için Y.K.'nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze'ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün açık olan kapısına doğru yöneldi. İnmek için halk otobüsünün durmasını bekleyen Günay Gönülaçar, bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, Gönülaçar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Gönülaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Hükümet, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
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