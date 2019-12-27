Halk otobüsünden düşen kadın öldü - Son Dakika
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Halk otobüsünden düşen kadın öldü

7 saat önce

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Halk otobüsünden düşen kadın öldü, System.String[]

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii İmamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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