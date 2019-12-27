Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2) - Son Dakika

Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)
6 saat önce
SERBEST BIRAKILDILARKarabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Karabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.
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