Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2) - Son Dakika

Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)

6 saat önce

SERBEST BIRAKILDILARKarabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Karabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.


Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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