Halk otobüsünden düşen kadın öldü (3) - Son Dakika

CENAZE NAMAZINI İMAM OLAN KARDEŞİ KILDIRDI

Karabük'te, 2 gün önce, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak 100'üncü Yıl Mahallesi'nde eşi Muhammed Yılmaz'ın imam olarak görev yaptığı 28 Evler Camii'ne getirildi. İmam Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti.