Halk otobüsünden yakıt çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te halk otobüsünden yakıt çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde bir halk otobüsünden yakıt çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Devriye ve yaya ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 2 zanlıyı yakaladı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.