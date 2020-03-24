Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede - Son Dakika

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede

6 saat önce

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede, System.String[]

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:41 Kaynak: DHA

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