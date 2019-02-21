Halk Otobüsüne Bindi, Yolcularla Sohbet Etti
1 saat önce
AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca-Gebze arasında sefer yapan özel halk otobüsüne bindi, Bayramoğlu'ndan Darıca'ya kadar yolculuk yaptı.
Toplumun her kesimiyle samimi diyaloglar kuran ve herkesin takdirini kazanan AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, bu kez özel halk otobüsüne binerek yolculuk yaptı ve yol boyunca vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. 501 numaralı Darıca-Gebze arasında sefer yapan özel halk otobüsüne yolcu olarak binen Bıyık, Bayramoğlu'ndan Darıca merkeze kadar vatandaşla birlikte seyahat etti.
VATANDAŞIN RAPORUNU VERDİ
AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Darıca Minibüs ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Minibüsçülerin sorunlarını dinleyen Bıyık, Büyükşehir ile birlikte minibüsçülerin sorunlarını gidereceklerini söyledi. Seçim çalışmaları sırasında vatandaşların minibüsler ve halk otobüsleriyle ilgili talep ve önerilerini rapor haline getiren Bıyık, hazırladığı raporu kooperatif yönetimine verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:48 Kaynak: Bültenler
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı
AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak
Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim