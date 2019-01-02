Halk Otobüsüne Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
32 dakika önce
Hatay'da süratli olduğu iddia edilen otomobilin durakta yolcu alan otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hatay
'da süratli olduğu iddia edilen otomobilin durakta yolcu alan otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya
'nın çevreyolunda Adliye Sarayı mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen C.A. idaresindeki 31 FN 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durakta yolcu alan 31 J 0005 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada ağır yaralanan C.A., kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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