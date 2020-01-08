Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali - Son Dakika

Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali

7 saat önce

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz.

Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali, System.String[]

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz. Yeni servis ettiğimiz fotoğraf Enes Duman'a aittir, bunun kullanılmasını rica ediyoruz.


Enes Duman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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