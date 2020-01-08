Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali - Son Dakika

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Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü / Fotoğraf iptali
7 saat önce
Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine
'Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü' haberimizde daha önce servis ettiğimiz Enes Duman fotoğrafını iptal ediyoruz. Yeni servis ettiğimiz fotoğraf Enes Duman'a aittir, bunun kullanılmasını rica ediyoruz.
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